Яценюк вважає прийняття держбюджету-2016 "вотумом довіри" обраному шляху реформ

Про це в ході позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Це не просто сигнал. Це документ, за яким фінансово Україна житиме весь наступний рік. Це наша політика – політика реформ у всіх сферах, - сказав він. – Це вотум довіри українським реформам. Хочу нагадати, що в минулому році у нас було на 30 голосів "за" закон про держбюджет менше, ніж в цьому році".

Яценюк підкреслив, що всі плани з дестабілізації країни, відставки уряду, зриву реформ "провалилися вранці".

"Це той кредит довіри, який ми як уряд і народні депутати не маємо права втратити. Якби ми були неправі, ми ніколи б не прийняли всі закони по бюджету, економічній та соціальній сферах".