Під час розстрілів на Майдані Янукович регулярно спілкувався з російськими силовиками - прокурор

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого управління спеціальних розслідувань ГПУ Олексій Донський.

"Через контакти Януковича та Азарова ми зафіксували «участь» одних і тих самих користувачів мобільних телефонів російських операторів зв’язку. Інакше кажучи, певні визначальні події сценарію, які відбувалися після початку вбивств 18 лютого, контекстно узгоджуються з цими телефонними дзвінками. Виходячи з того, що ми встановили, ці користувачі мають стосунок до російських силових структур", повідомив Донський.

Прокурор ГПУ зазначив, що група даних російських номерів вперше з’являється в контактах з абонентами українських операторів саме 18 лютого і активно зв’язується з Януковичем та його охороною безпосередньо під час убивств 20 лютого.

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"Слід зазначити, що окремі з них і надалі, 22-23 лютого, перебували на території Донецької області і синхронно контактували з охороною Януковича та з одним із високопосадовців Збройних сил Російської Федерації. Ім’я останнього встановлене, але назвати його я не можу", - сказав Олексій Донський.

За словами прокурора, ГПУ поки не знає, кому належить більшість номерів, з яких телефонували Януковичу, тому не може їм висунути офіційних підозр. "Зі зрозумілих причин ми не можемо направити до Росії клопотання з проханням повідомити власників цих номерів. Тож маємо їх встановлювати власними силами, що потребує часу", - сказав Донський.

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