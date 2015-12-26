Дніпровський суд Києва був обраний для справи Корбана через суддів - Портнов

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов. "По-перше, це дуже зручно, тому що головуючий у справі суддя Микола Чаус знаходиться в процедурі звільнення за порушення присяги, а з такого гачка можна звільнитися тільки зробивши щось дуже державне і дуже важливе", - написав Андрій Портнов.

Читайте такожНапівпритомному після операції на серці Корбану зачитали повістку про виклик до суду - УКРОПКрім цього, на його думку, "голова Дніпровського суду Києва Неля Ластівка іноді допомагає заробити на життя Ігорю Кононенку і Руслану Князевичу, які саме в цьому суді встановлюють контроль над найбільшим в Києві торговим центром Sky Mall".

"Думаю, що політично та інформаційно цього разу президент Порошенко програв не тільки черговий судовий раунд, але і дискредитував свої наміри реформувати судову систему", - висловив думку Андрій Портнов.