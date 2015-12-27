До суду у справі Корбана прибула викликана депутатом Купрієм слідчо-оперативна група

Як передає кореспондент УНІАН, у суді відбувається дискусія між народними депутатами та суддею Миколою Чаусом.

Суддя вимагає від правоохоронців вивести народного депутата Купрія з зали засідань.

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Купрій вимагає допитати суддю та скласти протокол про вчинення злочину у винесенні свідомо неправомірних рішень у справі Корбана.

Сторона захисту заявила, що оголосить відвід судді.

Суддя Чаус оголосив переву на 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, суд продовжив засідання у справі Корбана. Прокурор на початку засідання зачитав документи про огляд Корбана лікарями, що був проведений о 7-й ранку у неділю. При цьому адвокати лідера «УКРОПу» вимагали виконання ухвали суду від 26 грудня про проведення судово-медичної експертизи стану здоров’я Корбана. Вони наголошували, що медексперт у вихідні дні не працює, тому всі інші медогляди – незаконні. Натомість прокурор знову попросив про примусовий привід Корбана на судове засідання. Пізніше суддя Чаус вирішив доставити лідера «УКРОПу» Корбана з лікарні у суд на 15.00 без обговорення цього питання на засіданні.