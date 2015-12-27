Депутати вимагають витягу з протоколу для підтвердження дозволу вивезення Корбана у стаціонар

Купрій розповів, чому суддя Чаус закрився у кабінеті.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя і секретар закрилися у кабінеті і не реагують на вимогу депутатів відчинити двері.

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"Він закрився для того, щоб не надати нам витяг з документу з протоколу судового засідання, там же воно фіксувалось за допомогою аудіосистеми... Коли суддя виходив, я йому конкретно задавав, адвокати поряд стояли, задавали запитання, так можна його вивозити на стаціонар, чи не можна. Він сказав: можна, якщо в цьому є потреба і сказано це лікарями", - сказав Купрій.

Депутати готові продовжувати чекати, поки суддя не відчинить двері.