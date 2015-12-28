Корбан заявив, що відмовляється від усіх своїх адвокатів

05:26, 28 грудня 2015
Політика
1478 0

Лідер партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадій Корбан заявив, що відмовляється від усіх своїх адвокатів. 

фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав особисто в той час, коли слідчий суддя Оксана Бірса зачитувала текст заяви про відвід судді Миколі Чаусу. 

"Я відмовляюсь від адвокатів, вони не можуть сприймати об'єктивну дійсність", - заявив Корбан. 

В свою чергу адвокат Олексій Шевчук заявив: "Ми вимушені покинути залу судового засідання, Корбану має бути призначений безоплатний адвокат у зв'язку з тим, що він у повному обсязі зараз від усіх адвокатів відмовився".

Адвокат заявив, що сторона захисту, яка працює вже 20-ту годину у цьому засіданні, не може сприймати об'єктивну дійсність.

Читайте такожСуд відмовив стороні захисту Корбана у забезпеченні невідкладного судово-медичного обстеження

Шевчук заявив, що за таких обставин справа не може продовжуватись і має бути відкладеною, допоки Корбану не буде призначено захисника. 

Суддя видалилася у дорадчу кімнату для виоішення питання по даній заяві. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter