Корбан заявив, що відмовляється від усіх своїх адвокатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав особисто в той час, коли слідчий суддя Оксана Бірса зачитувала текст заяви про відвід судді Миколі Чаусу.

"Я відмовляюсь від адвокатів, вони не можуть сприймати об'єктивну дійсність", - заявив Корбан.

В свою чергу адвокат Олексій Шевчук заявив: "Ми вимушені покинути залу судового засідання, Корбану має бути призначений безоплатний адвокат у зв'язку з тим, що він у повному обсязі зараз від усіх адвокатів відмовився".

Адвокат заявив, що сторона захисту, яка працює вже 20-ту годину у цьому засіданні, не може сприймати об'єктивну дійсність.

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Шевчук заявив, що за таких обставин справа не може продовжуватись і має бути відкладеною, допоки Корбану не буде призначено захисника.

Суддя видалилася у дорадчу кімнату для виоішення питання по даній заяві.