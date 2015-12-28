У Кремлі прокоментували призначення Гризлова в контактну групу з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Постійні члени Радбезу - це люди, які безпосередньо, на регулярній основі беруть участь у процесі обговорення основних напрямів політики, вироблення цих основних напрямів і реалізації. Залученість Гризлова у всі ці процеси, як кращих постійних членів Радбезу, була максимальна, і звичайно, його підключення до роботи в Контактну групу - це таке істотне підвищення рівня і, знову ж таки, показове зміцнення нашої відповідальної присутності в роботі», - пояснив Пєсков.

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На його думку, реалізація Мінських угод перебуває в жалюгідному стані. Пєсков зазначив, що, призначивши Гризлова, російська сторона має намір підвищити свій рівень представництва. «Росія, підвищивши рівень, зміцнивши таким чином своє представництво в робочій Контактній групі, ще раз підкреслює те значення, яке вона приділяє імплементації Мінських домовленостей, незважаючи на те, що справа з реалізацією цього документа, на жаль, зараз перебуває в досить жалюгідному стані», - сказав він.Читайте такожРосія переозброюється і готується до нової масштабної війни - The New York Times (інфографіка)

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня колишнього спікера Держдуми Гризлова було призначено повноважним представником Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Спочатку представником РФ у Контактній групі був Михайло Зурабов, Путін змінив його в квітні на Азамата Кульмухаметова.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

Захід вимагає від РФ виконання Мінських домовленостей, головні з яких – припинення вогню, виведення військ з окупованих територій Донецької та Луганської областей, передача полонених, повернення Україні контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.