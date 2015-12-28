Корбану в залі суду стало зле, до нього викликали лікарів
13:49, 28 грудня 2015Політика
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Голові партії «УКРОП» Геннадію Корбану стало зле в залі засідань Дніпровського районного суду Києва.
Геннадій Корбан
Як передає кореспондент УНІАН, під час чергової перерви в засіданні народний депутат Андрій Денисенко покликав до судової зали лікарів.
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За словами депутата, в Корбана можливе підвищення тиску. Лікарі міряють тиск Корбану.
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