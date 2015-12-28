Корбану в залі суду стало зле, до нього викликали лікарів

Голові партії «УКРОП» Геннадію Корбану стало зле в залі засідань Дніпровського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, під час чергової перерви в засіданні народний депутат Андрій Денисенко покликав до судової зали лікарів. Читайте такожВ суді представили нового державного адвоката Корбана За словами депутата, в Корбана можливе підвищення тиску. Лікарі міряють тиск Корбану.

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