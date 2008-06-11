Лікарі натякають, що Жванії можуть повірити лише "хворі на голову"

Міжнародна група лікарів, яка проводила лабораторну діагностику стану Президента України Віктора ЮЩЕНКА, категорично спростовує останні заяви щодо сумнівів в отруєнні глави держави.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це заявив під час прес-конференції у Женеві (Швейцарія) голова міжнародної групи лікарів, керівник Клініки дерматології університетського шпиталю Женеви Жан СОРА.

За його словами, лікарі з України, Швейцарії, Франції та Японії, які проводили лабораторно-діагностичне обстеження стану В.ЮЩЕНКА та брали участь у його лікуванні та консультаціях, вважають такі заяви спекуляціями, категорично їх спростовують, а також називають їх непрофесійними і непов`язаними із медичними дослідженнями та знаннями.

Ж.СОРА наголосив, що незалежні лабораторні тести, проведені у багатьох сертифікованих лабораторіях світу, підтвердили наявність надзвичайно високих концентрацій діоксину в організмі В.ЮЩЕНКА. «Наявні медичні докази підтверджують пероральний шлях отруєння», - сказав він.

В той же час, за словами особистого лікаря Президента України, заступника керівника Державного управління справами Ростислав ВАЛІХНОВСЬКОГО, «отримані дані аналізів були надані для підтвердження в основні світові сертифіковані лабораторії згідно списку, наданого Генеральною прокуратурою України».

«У кожній із цих лабораторій отримано підтвердження ідентичних рівнів діоксину», - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ. Він також повідомив, що останні проведені дослідження показують, що концентрація діоксину в організмі Президента зменшується. «На даний момент можна констатувати, що 90% діоксину з організму Віктора ЮЩЕНКА виведено», - сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Під час прес-конференції також було повідомлено, що під час лікування Президента України використовувалися високотехнологічні методи молекулярної медицини, які дозволили вперше у світі продемонструвати основний механізм діоксинової токсичності та ідентифікувати гідроксильовані метаболіти діоксину. На основі цього підтверджено науковий факт, що детоксикаційні системи шкірних покривів пацієнта взяли на себе важливу додаткову роль по знешкодженню діоксину. Цей важливий науковий результат роботи українсько-швейцарської медичної групи був анонсований на засіданні Світового товариства доказової дерматології, який відбувся у Кіото (Японія) 14-17 травня цього року.

Сьогодні на базі університетського шпиталю у Женеві професор Ж.СОРА провів презентацію другої частини науково-медичних досліджень, яка ще глибше розкрила біохімічний та токсикологічний профіль ураження діоксином Президента В.ЮЩЕНКА, повідомили у прес-службі.

«На тлі презентованих на найвищому світовому професійному рівні результатів досліджень отруєння Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА заангажовані політичні заяви, які нині звучать в Україні, є нісенітницею та повним абсурдом, який здорова людська психіка відмовляється трактувати», - заявив Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.