Оприлюднено дані про кількість чиновників, які потрапили під люстрацію в 2015 році

Про це повідомляє Громадський люстраційний комітет на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що 2557 осіб внесено до Реєстру осіб, що підлягають люстрації за 9 місяців роботи. Їм усім заборонено займати посади протягом 10 років.

Також зазначається про звільнення 42 "недолюстрованих" високопосадовців. До їх числа увійшли екс-заступник міністра внутрішніх справ, перший заступник керівника Нацполіції Василь Паскал, начальник київської міліції Олександр Терещук, командувач сухопутних військ ЗСУ Анатолій Пушняков.

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Окрім цього, 21 народний депутат чинного VIII скликання підлягають люстраційним заборонам. Серед таких — депутати від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, Михайло Добкін, Наталья Королевська, Олександр Вілкул, Нестор Шуфрич, Сергій Льовочкін та інші. Також люстрації підлягають позафракційні депутати Едуард Матвійчук, Віктор Балога та Сергій Ківалов, по два депутати від БПП і "Волі народу", по одному — з Радикальної партії та партії "Відродження".