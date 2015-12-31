Обвинувачений у заангажованості суддя розгляне апеляцію на арешт Корбана
Апеляційну скаргу Олександра Лисака, захисника Геннадія Корбана, на рішення Дніпровського районного суду міста Києва про арешт політика, розгляне суддя Денис Масенко.
Про це свідчать дані автоматичного розподілу справ Апеляційного суду міста Києва, опубліковані на його сайті. Масенко призначений суддею-доповідачем.
Крім нього, у складі суду також судді Валерій Лашевич і Віктор Глиняний. Апеляційна скарга була подана 30 грудня, дата розгляду поки не призначена.
Як повідомляли ЗМІ, джерело в БПП заявило про «загальне розуміння» з Адміністрацією Президента щодо призначення конкретного судді для розгляду апеляції на рішення судді Миколи Чауса про арешт Геннадія Корбана.
Джерело повідомляло, що головувати на засіданні з розгляду апеляційної скарги суддя повинен Денис Масенко. Цього суддю перевели в Київ з Луганської області. Раніше народний депутат Олег Ляшко звинуватив Масенко в заангажованості на користь Банкової у справі Ігоря Мосійчука.