Обвинувачений у заангажованості суддя розгляне апеляцію на арешт Корбана

Про це свідчать дані автоматичного розподілу справ Апеляційного суду міста Києва, опубліковані на його сайті. Масенко призначений суддею-доповідачем.

Крім нього, у складі суду також судді Валерій Лашевич і Віктор Глиняний. Апеляційна скарга була подана 30 грудня, дата розгляду поки не призначена.

Як повідомляли ЗМІ, джерело в БПП заявило про «загальне розуміння» з Адміністрацією Президента щодо призначення конкретного судді для розгляду апеляції на рішення судді Миколи Чауса про арешт Геннадія Корбана.

Джерело повідомляло, що головувати на засіданні з розгляду апеляційної скарги суддя повинен Денис Масенко. Цього суддю перевели в Київ з Луганської області. Раніше народний депутат Олег Ляшко звинуватив Масенко в заангажованості на користь Банкової у справі Ігоря Мосійчука.