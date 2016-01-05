Корбан знаходиться на лікуванні в Інституті Амосова - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Корбана Оксана Томчук повідомила журналістам після засідання Апеляційного суду Києва.

"Дійсно, я підкреслюю, він зараз знаходиться на лікуванні в Інституті Амосова, оскільки після тих знущань, які з ним сталися під час судового засідання (Дніпровського районного суду столиці - УНІАН) його стан погіршився", - заявила Томчук.

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Як зазначила адвокат, "необхідно сказати, що якщо стандартний протокол лікування після подібної процедури передбачає чотири-п'ять днів, то мій підзахисний вже перебуває на лікуванні більше 10 днів".

"Я це пов'язую саме з тими, давайте називати речі своїми іменами, експериментами, які над ним проводилися в прямому ефірі, коли протягом 30 годин він фактично перебував без будь-якої належної медичної допомоги у стані після операції, тому зараз він проходить лікування", - наголосила Томчук.

Адвокат сказала, що може вирішитися питання щодо повторної операції, оскільки є ще кілька судин, що вимагають стентування. Корбану вже провели одну операцію з подвійного стентування, після чого відбулося засідання Дніпровського райсуду Києва.