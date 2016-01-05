Українська Coca-Cola прокоментувала публікацію карти з російський Кримом
Українське представництво компанії Coca-Cola перепросило за "непорозуміння" через публікацію карти Росії, на якій Крим був вказаний територією цієї країни.
Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, надісланому "Українській правді".
"Перепрошуємо за непорозуміння. Ми не підтримуємо жодних політичних рухів і партій. Наша задача – виробництво високоякісних напоїв. Ми працюємо заради миру та дотримуємось норм міжнародного права", – сказано у повідомленні.
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"Ми зв'язалися з агентством, шо здійснювало роботи по створенню контенту, його розміщенню і модерації офіційних соціальних спільнот. Було прийнято рішення видалити цей пост, хоча, як задумувалось, картинка не претендувала на географічну точність, вона була сприйнята інакше і викликала дискусію", – додали в компанії.
Як відомо, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola у соцмережі "Вконтакте" була опублікована карта Росії, на якій не був зазначений Крим, Калінінградська область та Курильські острови.
Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія в ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ і принесла свої вибачення перед росіянами.
"Шановні учасники спільноти! Ми приносимо щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Карта виправлена! Сподіваємося на ваше розуміння", – йшлося в повідомленні.
Після того, як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, всі записи і коментарі на цю тему були видалені зі сторінки спільноти.
Це викликало хвилю обурення серед українських користувачів соцмереж, багато з яких закликали бойкотувати продукцію Coca-Cola.