Мартинюк поновив і закрив засідання Верховної Ради

Перший заступник голови парламенту Адам МАРТИНЮК поновив і за кілька хвилин оголосив про закриття вечірнього засідання Верховної Ради України. Наступне засідання ВР розпочнеться у четвер о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як А.МАРТИНЮК зайшов у зал засідань ВР, в він повідомив журналістам, що у ці хвилини триває зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА з спікером Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ та лідером парламентської коаліції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За словами А.МАРТИНЮКА, В.ЯНУКОВИЧ перебуває у секретаріаті з 20.00, а О.МОРОЗ з 21.00 години.

Перший віце-спікер сказав, що також брав участь у консультаціях. За його словами, після завершення консультацій з лідерами парламентських політичних сил Президент подякував сторонам за висловлені ними аргументи і пішов готувати звернення до українського народу.

А.МАРТИНЮК нагадав, що “за будь-якої ситуації повноваження нинішнього складу парламенту будуть продовжені до початку першої сесії нового парламенту”.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оголосила перерву в позачерговому сьогоднішньому засіданні до телезвернення Президента В.ЮЩЕНКА до народу.

«Час відновлення засідання парламенту буде оголошено пізніше, після того, як стане відомий час звернення Президента до українського народу», - сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.