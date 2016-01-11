На Донбасі п'яний командир підрозділу російських окупантів застрелив підлеглого - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Відмічені чергові випадки кримінальних злочинів, здійснених особовим складом російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 9 січня, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, командир взводу мотострілецького з'єднання 1 АК застрелив свого підлеглого.

За даними розвідки, з метою приховування вказаного інциденту від вищого командування та дискредитації української сторони факт загибелі військовослужбовця планується висвітлити як наслідок обстрілу силами АТО.

Крім того, повідомляється, що 8 січня у Єнакієвому група з 5 військовослужбовців одного з підрозділів 1 АК, який дислокується у Донецьку, здійснила збройний напад та пограбувала автомобільну газозаправну станцію.

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