Кушнарьов: у четвер буде сформовано уряд

00:29, 03 серпня 2006
Політика
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Про це він сказав журналістам після закритті екстреного засідання ВР

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вірить, що у четвер буде сформовано уряд і залежно від цього Партія регіонів прийматиме рішення щодо своїх подальших дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ сказав журналістам по закритті екстреного засідання ВР.

«Завтра затверджуємо прем’єр-міністра, мої прогнози на даний момент оптимістичні, вірю в те, що завтра буде уряд», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи означає сьогоднішнє закриття парламенту, що ситуація прогнозована (щодо розпуску ВР- УНІАН), Є.КУШНАРЬОВ сказав: «питання розпуску відпаде лише тоді, коли ми сформуємо уряд». Таким чином Є.КУШНАРЬОВ дав зрозуміти жуналістам, що питання про подальше існування парламенту цього скликання остаточно ще не вирішено.

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