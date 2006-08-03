Кушнарьов: у четвер буде сформовано уряд

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вірить, що у четвер буде сформовано уряд і залежно від цього Партія регіонів прийматиме рішення щодо своїх подальших дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ сказав журналістам по закритті екстреного засідання ВР.

«Завтра затверджуємо прем’єр-міністра, мої прогнози на даний момент оптимістичні, вірю в те, що завтра буде уряд», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи означає сьогоднішнє закриття парламенту, що ситуація прогнозована (щодо розпуску ВР- УНІАН), Є.КУШНАРЬОВ сказав: «питання розпуску відпаде лише тоді, коли ми сформуємо уряд». Таким чином Є.КУШНАРЬОВ дав зрозуміти жуналістам, що питання про подальше існування парламенту цього скликання остаточно ще не вирішено.