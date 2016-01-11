Шокін не пустив свого заступника Каська до США, посольство "розчароване"

Про це йдеться у тексті листа посольства США до генпрокурора, опублікованому народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенко" Світланою Заліщук.

"Пане генеральний прокурор, я дуже розчарований, що ви відмовили у можливості заступнику генерального прокурора Віталію Каську долучитися до української делегації високого рівня, що мала б відвідати Вашингтон у січні місяці... Ви неодноразово просили про допомогу США, водночас коли ми пропонуємо таку унікальну можливість для ваших експертів, ви відмовляєте пану Каську взяти участь", - сказано у ньому.

Як зазначає посольство, зустрічі з низкою високопоставлених представників з Міністерства юстиції та закордонних справ дадуть можливість українським учасникам делегації обговорити політику та практичні кроки щодо антикорупційних реформ.

"Не дозволяючи пану Каську долучитися до делегації, ви можете перешкоджати просуванню зусиль щодо втілення реформ", - сказано у листі.

Читайте такожПрокуратура здатна вбити ідею Антикорупційного бюро - Касько

Диппредставництво США сподівається, що Шокін перегляне своє рішення щодо можливості участі Каська у зустрічах у Вашингтоні.

В свою чергу Заліщук зазначає, що "це вже п’ята відмова Каську брати участь у відрядженнях, куди його запрошують європейські та американські колеги, намагаючись допомогти Україні з її купою питань, які залежать від співпраці багатьох міжнародних державних структур".

За її даними, "ще було відхилене запрошення Ради Європи та OECD – профільної антикорупційної організації".

На думку нардепа, "рішення про відставку (Шокіна) перезріло".