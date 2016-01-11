Порошенко: в Повітряних силах в першу чергу реформуватиметься ППО

Про це глава держави повідомив сьогодні під час зустрічі з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі, передає кореспондент УНІАН.

«2016 рік мною оголошений роком Повітряних сил», - зазначив президент, додавши, що передбачається провести повну реорганізацію та значне підвищення ефективності Повітряних сил, і в першу чергу, це стосується протиповітряної оборони.

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«Ми повинні не лише відновити озброєння та техніку ППО, але й навчити людей користуватися нарешті високотехнологічним обладнанням і бути готовими до його застосування», - заявив Порошенко.

«Це жодною мірою не означає, що реформуватися протягом року будуть тільки Повітряні сили, і ми забудемо про артилерію», - зауважив президент.

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