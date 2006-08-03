Ющенко подасть кандидатуру Януковича до парламенту

Президент України Віктор Ющенко, виступаючи перед представниками ЗМІ у прямому ефірі українських телеканалів, оголосив, що завтра подасть кандидатуру Віктора Януковича до парламенту як прем`єр-міністра.

«Я розумію всю складність, яка виникає і на Сході, і на Заході України відносно чинних результатів виборів і будь-якої кандидатури прем’єр-міністра. Я звертаюсь до нації віднестися до цього з розумінням, можливо ми сьогодні маємо унікальний шанс, як звести обидва береги Дніпра до порозуміння», – заявив він.

«Сьогодні мною демонструється ще один шанс на політичне об’єднання країни. Я роблю крок назустріч парламенту і думаю, що цей шанс парламент використає конструктивно, для процвітання нації», – сказав глава держави. І додав, що сьогодні «є історичний шанс мати п’ять років стабільної роботи національного парламенту». Чи використають цю можливість політичні сили, наголосив Віктор Ющенко, це запитання до них. Але зі свого боку Президент «подає руку парламенту, іде назустріч і дає шанс реалізуватись такій політиці».

«Вибори, які відбулися, їх чинність, їх демократичність, по суті, підтвердили те, що Україна у своєму виборі має дві полярності. І незалежно від того, чи були б повторні вибори, ми б мали приблизно такий самий результат», – переконаний Глава держави.

Сьогодні ж, наголосив Президент, «у нас є можливість з білого аркушу паперу приступити до реалізації того курсу, який ми декларували на Майдані, як через толерантність вийти на політичну терпимість, говорити про цілі, які нас об’єднують, а не роз’єднують». «Я переконаний, що у нас є всі можливості говорити про перехід від політичної депресії, політичних невизначеностей до стабілізації політичної системи і економічного курсу»,– сказав Віктор Ющенко.

Він повідомив, що "...на момент нашої з вами розмови почалася ратифікація Універсала. На цей момент цей Універсал підписав спікер парламенту, лідер Партії Регіонів, лідер "Нашої України", прем`єр-міністр України і президент. Сподіваюся, що завтра до цього документа приєднаються і інші політичні сили".

На завтрашній день Президент обіцяв і докладніший коментар.