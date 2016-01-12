Екс-прем'єр РФ Касьянов: врегулювання конфлікту на Донбасі за рахунок суверенітету України неприпустиме

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.

«Будь-який компроміс з врегулювання конфлікту за рахунок суверенітету і територіальної цілісності України – це фактичне покарання українського народу», - вважає Касьянов.

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На думку політика, неприпустимо карати народ за бажання жити вільно.

«Чим же завинили українці? Неприпустимо карати народ за його прагнення вступити в Європейський Союз, за бажання жити вільно і визначати долю самим», - упевнений він.