Екс-прем'єр РФ Касьянов: врегулювання конфлікту на Донбасі за рахунок суверенітету України неприпустиме
12:20, 12 січня 2016Політика
1133 0
Колишній прем'єр-міністр Росії, співголова Республіканської партії Росії - Партії народної свободи (РПР-ПАРНАС) Михайло Касьянов вважає неприпустимим будь-який компроміс з врегулювання конфлікту на Донбасі за рахунок суверенітету і територіальної цілісності України.
Касьянов вважає неприпустимим врегулювання конфлікту за рахунок цілісності України / Коммерсантъ
Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.
«Будь-який компроміс з врегулювання конфлікту за рахунок суверенітету і територіальної цілісності України – це фактичне покарання українського народу», - вважає Касьянов.
Читайте такожБез виборів на окупованому Донбасі політичне врегулювання зайде в глухий кут - Порошенко
На думку політика, неприпустимо карати народ за бажання жити вільно.
«Чим же завинили українці? Неприпустимо карати народ за його прагнення вступити в Європейський Союз, за бажання жити вільно і визначати долю самим», - упевнений він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter