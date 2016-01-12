Росія має намір провести в 2016 році стратегічні навчання біля кордонів України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав на селекторній нараді з керівництвом російських збройних сил.

"На тлі непростої міжнародної військово-політичної обстановки в ході навчань важливо оцінити наші можливості щодо захисту національних інтересів на південно-західному стратегічному напрямку. Війська повинні відпрацювати питання бойової взаємодії і ефективних дій у гірській місцевості з урахуванням зростання терористичних загроз в регіоні", - сказав Шойгу.

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Крім того, він заявив про зміцнення потенціалу стратегічних ядерних сил і реалізації оборонно-космічних програм. У зв'язку з цим, сказав Шойгу, в 2016 році в ракетних військах стратегічного призначення необхідно буде поставити на бойове чергування 5 ракетних полків, оснащених сучасними ракетними комплексами.

"При цьому потрібно планомірно удосконалювати інфраструктуру забезпечення стратегічних ядерних сил, у першу чергу - пункти базування стратегічних підводних ракетоносців і аеродроми дальньої авіації", - заявив Шойгу.

За його словами, також планується завершити облаштування військових об'єктів в острівній частині Арктики та формування інфраструктури на Курилах.

"Далі ми перейдемо до другого етапу будівництва і створення наших баз в Арктиці", - сказав Шойгу.

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За його словами, в цьому році буде продовжена практика раптових перевірок бойової готовності з залученням федеральних і регіональних органів влади. Такі перевірки охоплять всі військові округи і роди військ. При їх проведенні найпильніша увага буде приділятися перекиданню військ на далекі відстані, створенню угруповань на загрозливих напрямках, відпрацюванню завдань протиповітряної оборони з практичним застосуванням авіації, підкреслив глава Міноборони РФ.

Він зазначив, що в ракетних військах стратегічного призначення на бойове чергування в 2015 році заступили 6 ракетних полків, оснащених комплексами "Ярс" стаціонарного і рухомого базування. Посилилася бойова міць морських стратегічних ядерних сил. До складу сил постійної готовності введені два ракетних підводних крейсерів стратегічного призначення "Олександр Невський" та "Володимир Мономах".

Крім того, на новий якісний рівень виведені сили загального призначення. У Сухопутних військах за рік сформовано 8 бригад різного призначення, повідомив Шойгу.