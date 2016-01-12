Назарбаєв закликав до компромісу й зняття напруженості між Україною і Росією

Про це повідомила у вівторок прес-служба казахстанського президента.

"Глави двох держав обговорили актуальні питання та перспективи двостороннього співробітництва в нових умовах використання альтернативних шляхів торгівлі. Також відбувся обмін думками щодо поточної ситуації на південному сході України. Президент Казахстану закликав до компромісу у вирішенні конфлікту і зняття напруженості між Україною і Росією", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

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Крім того, сказано, що Порошенко подякував своєму колезі за теплий прийом і переговори під час його офіційного візиту в Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі президента України заявили, що під час телефонної розмови між главами двох держав мова йшла про те, що Казахстан налаштований не допустити дискримінаційних заходів у торгівлі з Україною.

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