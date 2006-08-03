До парламенту надійшло подання Ющенка
10:10, 03 серпня 2006Політика
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Розпочалося ранкове засідання
До парламенту надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на початку засідання Верховної Ради повідомив спікер парламенту Олександр МОРОЗ.
Сьогодні о 10.00 у Верховній Раді розпочалося ранкове засідання.
В сесійні залі зареєстровано 286 народних депутатів.
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