До парламенту надійшло подання Ющенка

10:10, 03 серпня 2006
Політика
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Розпочалося ранкове засідання

До парламенту надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на початку засідання Верховної Ради повідомив спікер парламенту Олександр МОРОЗ.

Сьогодні о 10.00 у Верховній Раді розпочалося ранкове засідання.

В сесійні залі зареєстровано 286 народних депутатів.

 

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