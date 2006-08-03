До парламенту надійшло подання Ющенка

Розпочалося ранкове засідання

До парламенту надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на початку засідання Верховної Ради повідомив спікер парламенту Олександр МОРОЗ. Сьогодні о 10.00 у Верховній Раді розпочалося ранкове засідання. В сесійні залі зареєстровано 286 народних депутатів.

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