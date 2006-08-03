Наша Україна ще думає, чи голосувати їй за Януковича
Фракція провела засідання
Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ на засіданні фракції, що відбулося сьогодні вранці, проінформував її членів про переговори, які відбулися нинішньої ночі, у Президента України і про прийняті рішення.
Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.
«Засідання фракції пройшло в режимі інформування про події вчорашнього дня», - сказала вона.
Відповідаючи на запитання УНІАН, чи обговорювалася позиція фракції по голосуванню за кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра України, Т.МОКРІДІ сказала, що рішення з цього питання не приймалося і не ставилося на голосування.
Крім того, в інтерв`ю журналістам Т.МОКРІДІ зазначила, що на засіданні члени фракції «Наша Україна» не обговорювали питання про входження в коаліцію.
Вона також додала, що «Наша Україна» ратифікувала Універсал національної єдності, оскільки підтримує стратегічний курс Президента як у зовнішній, так і у внутрішній політиці ».
Як повідомляв УНІАН, після багатогодинних консультацій сьогодні о 2 годині ночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив про те, що він, спікер парламенту Олександр МОРОЗ, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і лідери фракцій Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ і блоку «Наша Україна» Р.БЕЗСМЕРТНИЙ парафували текст Універсалу національної єдності.
В.ЮЩЕНКО також повідомив про свій намір внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра до парламенту, що й зробив сьогодні вранці.
Офіційне підписання Універсалу національної єдності також очікується сьогодні.