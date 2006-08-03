Обгрунтованість подорожчання хліба в столиці перевірить АМК

У зв`язку з підвищенням цін на хліб в м. Києві голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ доручив Київському міському територіальному відділенню АМК перевірити обгрунтованість цих дій. Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Як наголошується в повідомленні, зараз повноваження з ухвалення рішення щодо підвищення цін на хліб в столиці закріплені за міською владою, яка тепер дала відповідний дозвіл «Київхліба». Для цього об`єднання повинно було надати державній міській адміністрації детальні економічні обгрунтування.

Проте, щоб попередити економічно необгрунтоване подорожчання хлібної продукції, столичне відділення АМК, зі свого боку, також перевірить ці документи. Відповідні запити Київським хлібозаводам вже направлені.

Як повідомили в Антимонопольному комітеті, за результатами оперативного аналізу одержаних матеріалів буде зроблений висновок: чи обгрунтоване подорожчання хліба чи ні.

«Подорожчання хліба в столиці - це питання міської влади, а наше завдання - перевірити кожну копійку, яка закладається у вартість цього соціального продукту», - наголосив О.КОСТУСЄВ, додавши, що вартість хліба в Києві впродовж трьох років залишалася майже незмінною, і, можливо, сьогодні настав час змін. «Але ці зміни повинні бути виключно обгрунтованими, що й встановить Комітет найближчим часом», - додав він.

Довідка УНІАН. З 1 серпня в Києві підвищилися ціни на основні види хліба. Як повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, хліб «Український» домашній подовий коштуватиме 1,64 грн., хліб білий першого сорту - 1,60 грн., батон вищого сорту - 1,40 грн.