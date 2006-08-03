О 16:00 Верховна Рада затвердить Януковича

Сьогодні Верховна Рада о 16.00 планує затвердити кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в кулуарах ВР повідомив лідер парламентської фракції СПУ Василь ЦУШКО.

За його словами, наразі у ВР відбувається засідання робочої групи, яка узгоджує документи широкої коаліції. О 15-й годині планується провести збори коаліції для остаточного узгодження всіх пунктів документу.

Відповідаючи на запитання журналістів, на які посади претендує СПУ, В.ЦУШКО сказав, що це Фонд державного майна, Міністерство транспорту та Міністерство освіти.

В той же час він сказав, що не може відповісти, які посади залишаться за іншими підписантами коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив про свій намір внести кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра до парламенту, що й зробив сьогодні вранці.

Відповідний проект постанови під № 1241 вже зареєстровано у Верховній Раді України.