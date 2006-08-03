Наша Україна створює коаліцію з Партією регіонів

Очікується, що сьогодні в Секретаріаті Президента лідери парламентських фракцій підпишуть меморандум про створення коаліції в новому складі..

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, документи про створення коаліції в новому складі вже узгоджений двома фракціями – “Нашою Україною” і Партії регіонів, згодом до них приєднаються інші політичні сили.

За словами Р.ЗВАРИЧА, в основі цього меморандуму будуть позиції Універсалу національної єдності.

Як зазначив депутат, «ми сьогодні на нараді першого заступника голови ВР також узгодили, призначення прем’єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться на вечірньому засіданні парламенту».

Під час наради, крім того, обговорювалось питання формування Конституційного Суду України. За словами Р.ЗВАРИЧА, лідери фракцій висловили свою згоду з позицією Президента, щоб завтра «була створена можливість, щоб судді (обрані і призначені на посади суддів КС – УНІАН) склали присягу і КС зміг запрацювати».

Водночас, коментуючи Універсал національної єдності, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що «можна говорити, що всі гострі кути, які містились в проекті універсалу, вже зняті». Таким чином, зауважив він, політики знайшли компроміс стосовно як внутрішньої, так і зовнішньої політики, зокрема, обговорювалися та були узгоджені питання унітарності держави, статус української мови, який залишатиметься таким самим, як визначено в Конституції; обговорювалися питання вступу України до НАТО, але за наслідками референдуму, який за словами Р.ЗВАРИЧА, буде проведено після узгодження необхідних процедур. Таким чином, додав він, є всі підстави «вийти з цієї кризи завдяки ініціативі Президента».

Відповідаючи на питання журналістів, чи вся фракція «Наша Україна» висловила свою згоду вступити до коаліції, Р.ЗВАРИЧ сказав: «Однозначно так».

В той же час, на запитання щодо голосування “Нашої України” за кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що «це питання ще не розглядалося на рівні фракції».

Говорячи про посади, які має отримати «Наша Україна» в Кабінеті міністрів, Р.ЗВАРИЧ також зауважив, що це питання ще не обговорювалися, але воно не залежатиме від моделі коаліції.

Що стосується посад генерального прокурора, міністра внутрішніх справ та голови СБУ, то ці посади, за словами Р.ЗВАРИЧА, є деполітизованими і знаходитимуться у компетенції Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ повідомила журналістам, що на засіданні фракції “Наша Україна” питання про входження блоку на коаліції не обговорювалося.