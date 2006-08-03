Універсал національної єдності підпишуть о 14:00

Сьогодні о 14.00 в Залі Державних заходів Секретаріату Президента за ініціативи глави держави Віктора ЮЩЕНКА відбудеться круглий стіл за участю лідерів парламентських фракцій, керівників Верховної Ради та уряду, на якому буде підписаний Універсал національної єдності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, в прямому ефірі подію транслюватимуть УТ-1, «5 канал» та ICTV.