НАБУ просять перевірити нові факти корупції оточення Саакашвілі

Відповідне депутатське звернення парламентар оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, йдеться про оренду облдержадміністрацією приміщення за завищеною в десятки разів ціною – директор департаменту розвитку інфраструктури та ЖКГ Одеської ОДА Тетяна Марченко підписала договір оренди за ставкою 100 доларів/кв.м., тоді як ринкова вартість оренди аналогічного об’єкта нерухомості - 135 гривень.

Дроздик вказує і на сумнівну доцільність цієї угоди, оскільки на момент її підписання «ОДА уже мала готовий, але не запущений в роботу Центр адміністративних послуг в будівлі комунальної власності».

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«Причому там два роки тому вже зробили ремонт (за 40 мільйонів бюджетних гривень)! І меблі з комп’ютерами туди вже завезли!», - додає депутат.

За словами депутата, лише за минулий рік ОДА заплатила орендодавцю 15 мільйони гривень.

Дроздик вимагає від детективів НАБУ оцінити такі дії чиновників та висловлює сподівання, що «вдасться арештувати й повернути в бюджет кошти, так необхідні на дороги до віддалених сільських районів Одещини».

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