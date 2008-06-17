У МЗС Росії вважають, що Україна не знає ні української, ні російської

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що російська мова в Україні залишається об`єктом «жорсткого пресингу по адміністративній лінії».

Відповідний коментар Департаменту інформації і друку МЗС Росії розміщено на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Росії зазначили, що за останні 16 років в Україні видано понад 70 нормативно-правових актів, спрямованих на обмеження російської мови в суспільно-політичному житті.

За інформацією російського зовнішньополітичного відомства, в Україні з 20,6 тис. раніше існуючих середніх шкіл викладання російською мовою ведеться тільки в 1 тис. 345 школах, а в Києві з 3 тис. 550 шкіл з російською мовою навчання залишилося «всього лише шість, де все ще можна почути російську мову».

МЗС Росії поділяє заклопотаність українських «русистів» і вважає обгрунтованою їх тривогу «з приводу повсюдного звільнення російськомовних викладачів вищих і спеціальних навчальних закладів, заборони на використання посібників російською мовою», а також у зв`язку з тим, що «вчителі російської мови і літератури одержують нижчу зарплату порівняно зі своїми колегами - викладачами української та іноземних мов».

«На жаль, вищеперелічені факти лише мала частина того, що насправді відбувається з «розмиванням» російської мови в Україні, котра є об`єктом жорсткого і масованого пресингу по адміністративній лінії», – наголошується в коментарі.

Серед заходів адміністративного тиску на російську мову МЗС Росії виділив «заходи з витіснення російської мови з теле- і радіоефіру, українізації кінопрокату, перекладу системи вищої освіти українською мовою, введенню обов`язкового тестування випускників шкіл українською мовою, зі скорочення імпорту російських книжок, застосування виключно української мови при транспортному обслуговуванні пасажирів, розпорядження щодо захисту дисертацій тільки державною мовою, заклики приборкати інформаційну «експансію» іноземних мас-медіа (читай російськомовних ЗМІ тощо)».

«В результаті влада «одержала те, що хотіла»: різко падає письменність населення, люди, не знаючи ні української, ні російської мови, удаються до т.з. «суржику». Всі ці незграбні дії по дерусифікації культурно-гуманітарного простору вже поставили Україну за освітою громадян на 67-е місце в світі. Наполегливе небажання прихильників форсованої українізації вирішувати проблему російської мови на основі чинних законодавчих і відповідних міжнародних актів веде до відчуження значної частини населення від влади і створює напружену атмосферу в суспільстві», – вважають в департаменті інформації МЗС Росії.

У МЗС Росії переконані, що «до питання про російську мову на Україні слід підходити з урахуванням законних прав та інтересів мільйонів громадян України, котрі вважають її своєю рідною, або використовують у повсякденному житті».

«Це зміцнить багатовікові традиції російсько-української двомовності, а також активно сприятиме духовному зближенню наших слов`янських народів і розвитку гармонійних міжнаціональних відносин на Україні», - резюмували в Департаменті інформації МЗС Росії.