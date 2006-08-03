Пора проведе акцію «Прощання з Президентом»

Сьогодні Громадянська партія “Пора” у зв’язку з рішенням Президента Віктора ЮЩЕНКА про подання у парламент кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра згортає наметове містечко біля Верховної Ради, а також ліквідує блокпости перед Секретаріатом та Будинком уряду.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Громадянської партії “Пора” Мар’яна ПОЧТАР.

О 15.00 під стінами Секретаріату Президента (з боку вул. Лютеранської) “Пора” також проведе акцію «Прощання з Президентом», де дасть політичну оцінку останнім діям В.ЮЩЕНКА, зазначила прес-секретар.