Стратегічна перемога Ющенка

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що в результаті досягнутих цієї ночі домовленостей про підписання Універсалу національної єдності стратегічно виграв Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

«Стратегічно, я думаю, виграв В.ЮЩЕНКО. Якщо вірити йому, то Партія регіонів підписала документ, який підтверджує готовність виконувати політичний курс В.ЮЩЕНКА. Головне, що вони погодилися з тим, що європейські цінності важливіші за ті програмні постулати, на яких Партія регіонів дійшла влади. Наскільки це буде здійсниме, залежить не від Партії регіонів, яка, ймовірно, не хоче виконувати домовленості, досягнуті під тиском», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На думку політолога, виконання досягнутих домовленостей залежить від волі самого В.ЮЩЕНКА і від політичних сил, які входять в блок «Наша Україна».

Щодо створення широкої коаліції політолог висловив переконання, що присутність в ній одночасно «Нашої України» і комуністів є якимсь протиріччям.

«Дуже важко уявити собі таку широку коаліцію. У майбутнього електорату практично немає вибору, оскільки, що б не обирав, все одно виходить широка коаліція», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Тому, зазначив він, багато що залежатиме від того, наскільки буде спроможним БЮТ стати серйозною опозиційною силою, яка готує проекти законодавчих актів і намагається впливати на розвиток України.

«Якщо будемо бачити наскоки і образи, то це, може, й підтримуватиме уявлення народу про Юлію ТИМОШЕНКО як про єдиного народного захисника, але не змінить нічого в діях парламенту і Кабміну», - підкреслив політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о другій годині ночі після багатогодинних консультацій Президент України В.ЮЩЕНКО заявив про те, що він, спікер парламенту, прем`єр-міністр, лідери фракцій Партії регіонів і блоку “Наша Україна” парафували текст Універсалу національної єдності. В.ЮЩЕНКО також заявив про намір подати до парламенту кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра України, що й зробив сьогодні вранці.

Офіційне підписання Універсалу заплановане на сьогодні, на 14.00.

Сьогодні ж, як заявив представник фракції блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ, планується підписання документів про створення коаліції в новому складі.