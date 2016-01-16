До України приїдуть спецпосланці канцлера Німеччини та президента Франції
15:24, 16 січня 2016Політика
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18-19 січня Україну відвідають cпеціальні посланці федерального канцлера Німеччини Крістофер Хойсген та президента Франції Жак Одібер.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні пресс-служби президента України.
Візит відбудеться у розвиток домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, яка відбулася 13 січня.
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Під час зустрічей планується обговорення шляхів інтенсифікації виконання Мінських домовленостей, зокрема повного припинення вогню з боку бойовиків, відведення Росією важкого озброєння і звільнення всіх заручників.
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