До України приїдуть спецпосланці канцлера Німеччини та президента Франції

Про це йдеться у повідомленні пресс-служби президента України.

Візит відбудеться у розвиток домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, яка відбулася 13 січня.

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Під час зустрічей планується обговорення шляхів інтенсифікації виконання Мінських домовленостей, зокрема повного припинення вогню з боку бойовиків, відведення Росією важкого озброєння і звільнення всіх заручників.