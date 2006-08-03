Ющенко обговорив питання євроатлантичної інтеграції України з Адамкусом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Литви Валдас АДАМКУС по телефону обговорили питання євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, також В.ЮЩЕНКО і В.АДАМКУС обговорили політичну ситуацію в Україні. Президент України виклав своє бачення врегулювання парламентської кризи в Україні, а також розповів своєму литовському колезі про кроки, які він глава держави зробив, щоб дати шанс відбутися українському парламентаризму.

В.ЮЩЕНКО та В.АДАМКУС також обговорили розвиток двосторонніх українсько-литовських відносин та тему підготовки офіційного візиту Президента Литви до України, який має відбутися до кінця 2006 року.

Крім того, сторони обговорили питання євроатлантичної інтеграції України. Йшлося, зокрема, про підтримку Литвою євроатлантичних прагнень нашої держави.