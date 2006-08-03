У Секретаріаті Президента розпочався круглий стіл

У Києві розпочалося заключне засідання круглого столу, яке має завершитися підписанням Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, до Секретаріату Президента прибули голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ та лідери парламентських фракцій Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Василь ЦУШКО (СПУ) та Петро СИМОНЕНКО (КПУ).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о другій годині ночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про те, що йому вдалося досягти домовленості з лідером парламентської коаліції та спікером ВР щодо підписання Універсалу.