Схеффер вказав, де буде центр ухвалення рішення щодо членства України в НАТО

Україну з офіційним візитом відвідав генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер. Що означає його візит в Україну сьогодні? Чи озиратиметься НАТО на нервову позицію Росії щодо приєднанні України до ПДЧ? Про це ми запитали в експертів.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ:

ГЕНСЕК ПОЗИТИВНО ОЦІНИВ АНТИНАТОВСЬКІ МАНІФЕСТАЦІЇ

Візит генсека НАТО в Україну у світлі тих євроатлантичних прагнень, що їх, як ніколи, демонструє Україна, є важливим. І він може відіграти важливу роль у подальшій орієнтації України на організацію Північноатлантичного Альянсу та виконання тих домашніх завдань, що стоять перед заявником до вступу в НАТО.

Це одна з прекрасних нагод для генсека переконатися в щирих намірах як керівництва нашої країни та політичної еліти, так і громадскьості щодо євроатлантичного вибору України.

З тих заяв і зустрічей, які мав Схеффер з Президентом, прем’єр-міністром, а також у Верховній Раді, можна зробити висновок, що відбувалася плідна, відверта і конструктивна розмова. Яка дає можливість краще усвідомити українській стороні, що НАТО має й надалі наміри підтримувати Україну в євроатлантичному виборі.

Як на мене, зустрічі генсека з керівництвом держави, народними депутатами та громадськістю, яку представляли голови різних не урядових організацій, дадуть Схефферу можливість переконатися в позиції України.

Генсек НАТО у своїх виступах досить чітко давав зрозуміти, що євроатлантичний вибір України безпосередньо залежить від України. І НАТО як демократична організація поважає погляд як прихильників, так і опонентів вступу в Альянс.

Він був надзвичайно обережний і старався відповідним чином коментувати відносини між Росією та НАТО, а також між Україною та Російською Федерацією.

Склалося враження, що генеральний секретар скористається своїм перебуванням в Україні для того, аби краще зрозуміти ті процеси, які тут відбуваються. Генсек знає про маніфестації, які в нас проходять. Це ще раз було ним позитивно оцінено.

Більше того, поїздки окремих делегатів НАТО в регіони України, зокрема до Дніпропетровська та Львова, як було підкреслено Схеффером, дадуть можливість краще побачити в позицію регіонів щодо НАТО.

Генсек наголошував на тому, що НАТО – це військово-політичний союз, який перебуває в процесі трансформації. Він не несе в собі загрози, як це заявляють деякі політсили. Наголошував на продовженні інформаційної роботи, яка б давала можливість пересічному громадянинові переконатися в найщиріших намірах Альянсу.

Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру Разумкова:

НАТО НЕ БУДЕ СВІТОВИМ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ

У дипломатичних відповідях, які прозвучали ще раз, можна виділити кілька месиджів. Хоча вони є не новими для України…

По-перше, членство в НАТО вирішуватиметься волею України і НАТО. Без впливу третіх сторін.

Другий месидж – політична стабільність і знаходження більшої підтримки громадянським суспільством цього кроку (майбутнє членство в НАТО)… Тобто вони звертатимуть на ці речі більшу увагу. Якщо ці умови будуть виконані, то зовнішні впливи на окремих членів Альянсу матимуть меншу вагу, ніж сьогодні.

Третій месидж – питання ПДЧ… Воно вже надто заполітизоване. Але сьогодні, після відповідного рішення Бухарестського саміту, усі розуміють, що Україна таки набуде ПДЧ.

Важливі месиджі прозвучали також щодо майбутнього Альянсу… Наприклад, що НАТО не буде світовим поліцейським. Я почув від генсека, що взаємодія з ЄС для НАТО є пріоритетом. Зокрема, він ще раз нагадав, що 21 країна НАТО є членами ЄС. Крім того, багато країн Європейського Союзу надсилають своїх солдатів на миротворчі операції під егідою як ЄС, так і НАТО, ООН.

Я пам’ятаю і попередній візит генсека й скажу, що Схеффер сьогодні дуже добре розбирається в українській внутрішньополітичній ситуації. Хоча намагався відходити від коментарів на цю тему.

А ті демонстрації, які проводили в Києві опоненти НАТО, він називає проявом демократії. Це нормальний процес для будь-якої європейської країни.

Сергій Таран, директор міжнародного інституту демократії:

ГЕНСЕК ЧІТКО СКАЗАВ, ДЕ БУДЕ ЦЕНТР УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ПДЧ

Пан Схеффер прямо й чітко вказав, де буде центр ухвалення рішення України щодо ПДЧ, – це сама Україна, а не, скажімо, Росія чи ще щось. Тому це питання великою мірою залежить від політичної еліти, яка між собою має визначитися, чи потрібне Україні НАТО, чи ні.

Дуже важливо, що саме з вуст Схеффера прозвучало: Україна сама вирішуватиме, чи братиме участь у якихось військових операцій у разі вступу її в Альянс.

Головний чиновник НАТО теж з’ясував для себе важливі речі, наприклад, що основна політична боротьба в Україні нині точиться не між владою і опозицією, а в середині самої влади – між прем’єром і Президентом.

Опитувала Ксеня Лесів