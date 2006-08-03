Універсал національної єдності підписано
15:22, 03 серпня 2006Політика
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Відбулася офіційна церемонія
В Секретаріаті Президента України відбулася церемонія підписання Універсалу національної єдності.
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали від Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.
Свої підписи під документом також поставили Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.
Водночас лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО Універсал національної єдності не підписала.
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