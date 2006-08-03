Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ подякував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ за ініціативу організувати загальнонаціональний круглий стіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заключної фази круглого столу.

«Я хотів би з боку Партії регіонів подякувати Президенту за ініціативу, яка була під час пошуку єдності нашої держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, переговорний процес засвідчив, що розбіжності «по лінії Схід-Захід» накопичувалися десятиліттями та століттями.

Головним є те, на думку В.ЯНУКОВИЧА, що наслідком підписання універсалу стало те, щоб політики, зустрічаючись за круглим столом, зменшували кількість проблем і об’єднували український народ. Він підкреслив, що дуже важливо, аби політики зробили крок один одному назустріч, працювали в напрямку децентралізації влади та реалізовували принципи європейського федералізму, що є важливою умовою покращення життя людей.