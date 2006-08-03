Ющенко нагримав на Тимошенко, що вона ледь не плакала
Це не Верховна Рада, це не базар
Під час круглого столу, на якому лідери політичних сил підписали Універсал національної єдності, відбулися суперечка між президентом Віктором Ющенком та лідером БЮТ Юлією Тимошенко.
Це сталося під час виступу Тимошенко, в якому вона відмовилася підписувати документ та привітала партію регіонів, яка відстояла багато своїх позицій в Універсалі.
Тимошенко наголосила, що її політична сила називатиме цей документ актом політичної капітуляції помаранчевого табору.
"І це є правда, варто визнавати такі речі, які приховуються за певними реверансами", - наголосила вона. - Політична зрада, яка починає рухатися в українському політикумі, перетворюється на інфекційну хворобу, яка невідомо яким шляхом передається..."
На цих словах Ющенко попросив Тимошенко говорити по суті документа. У відповідь вона попросила дозволити опозиції говорити.
На це Ющенко роздратувався і сказав: "Це не Верховна Рада, Юлія Володимирівна, це не базар!"
Тимошенко не дозволила йому завершити і продовжила: "Зрада не торкнеться нашої політичної сили. Ми не дамо працювати в тіньових кулуарах".
Після завершення промови Тимошенко Ющенко взяв репліку:
"Хотів би на цю демагогію сказати, якби ви доклалися перстом своїм хоча б до одного пункту, у вас би появилось право так говорити. Ви жодного разу в залі не були! Ви який варіант хочете підписати? Перший? Підписуйте перший. Четвертий? Сьомий?"
"Бити себе в груди і говорити про патріотизм і любов і не робити нічого в цьому плані – це пуста політика", - роздратовано зазначив Ющенко.
"Кожен наш крок свідчитиме, що для нас багато чого варті принципи, ідеї", - відповіла Тимошенко. На що Ющенко, не стримуючи емоцій, лише сказав: "Це ваше право".
Під час "сварки" Тимошенко почервоніла і здавалося, що ось-ось вона заплаче, але лідер БЮТ стрималась і її репліки стали жорсткішими.