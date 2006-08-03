Голосування ВР за затвердження прем`єра переноситься на завтра

Голосування за затвердження лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА з технічних причин перенесено на ранкове засідання Верховної Ради 4 серпня.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар лідера Партії регіонів Р.МИРОШНИК.

«Ще необхідно внести зміни до регламенту у зв`язку з формуванням нової коаліції. Крім того, є деякі процедурні особливості, наприклад, складання присяги прем`єр-міністра», - сказав Р.МИРОШНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання про призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра.

Лідер парламентської фракції СПУ Василь ЦУШКО вранці сказав, що ВР на сьогоднішньому засіданні о 16.00 планує затвердити кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єра.