БЮТ вважає подання щодо Януковича зрадою

БЮТ вважає зрадою та порушенням юридичних і моральних норм подання Президента Віктора ЮЩЕНКА в парламент про призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про таку офіційну позицію блоку поінформував журналістів один із лідерів БЮТ, народний депутат Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми вважаємо, що рішення Президента, - сказав він, - це, по-перше, порушення Конституції, яке протирічить і юридичним, і нормам моралі. По-друге, це просто банальна зрада, зрада тих, хто повірив ЮЩЕНКУ, хто обирав його Президентом». «Ми сьогодні фактично маємо легалізовану корупцію в парламенті. Ми маємо сьогодні химеру, а не коаліцію у вигляді комуністів, олігархів, соціалістів, представників “Нашої України”, яка фактично приречена на самознищення», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

На переконання членів БЮТ, за словами О.ТУРЧИНОВА, формування широкої коаліції в новому форматі не є перемогою тих, хто взяв участь в цій коаліції, а перемога буде саме за Блоком Юлії Тимошенко.

Крім того, виступаючи сьогодні у наметовому містечку прихильників БЮТ у Маріїнському парку, О.ТУРЧИНОВ сказав, що з сьогоднішнього дня починається згортання цього містечка, а також містечка БЮТ, розташованого на Майдані Незалежності.