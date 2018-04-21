Фракції влади смакують коньяк, опозиція сьорбає кефір

Більше за все депутатського народу юрмилося в буфеті Верховної Ради… Вчора вночі експерти, журналісти і політики спочатку робили ставки «дев`ять до одного» і давали 95 відсотків, що парламент не розпустять, потім перейшли до прикмет.

Вирішили, що якщо в буфеті вночі винесуть пельмені, то прем`єром буде Янукович, а якщо вареники, то парламент розпустять. Винесли пельмені.

Сьогодні члени фракцій антикризової коаліції замовляли коньяк, “бютівці” – кефір. Депутати більшості явно мучилися радісною спрагою.

«Тарасик – розумник»

Тарас Черновол давав коментарі. До нього підійшов депутат БЮТ Сергій Поліщук. Напівобійнявши Тараса, Сергій Володимирович продовжив його слова:

- Тарасик – розумник, ще три роки тому зрозумів, хто такий Ющенко і пішов від нього.

Сергія Володимировича охопив поетичний настрій.

- Сумний час прийшов, - сказав він, - еге ж, час зрад. Спочатку Мороз, потім Президент.

«Юлю заспокоювати не треба, вона саме кого хочеш підбадьорить»

- Чи правда, Сергію Володимировичу, що у вас у фракції починаються проблеми з великими бізнесменами? Кажуть, Васадзе закинув Тимошенко, що він, мовляв, дванадцять мільйонів платив не для того, щоб купити місце в опозиції, – дещо приземлено поцікавилися ми.

- Не знаю про дванадцять мільйонів. Але Таріел Шакович – відома людина, яка створила великі підприємства, він знаходив мову з усіма президентами, і на нього жоден прем`єр руки не підніме. А що до інших депутатів, то ми прийшли на засіданні фракції Юлію Володимирівну розрадити, а вона весела така, їй ніякої розради і не треба. Сама кого хочеш підбадьорить. А чого перейматися, вчорашня ніч дала нам додатково 25 відсотків рейтингу!

Аналітики з проросійських центрів були заклопотані пошуком уточненого Універсалу, але на 11 годину дня з «регіоналів» його бачили лише двоє: Янукович і Азаров. Ті ж з «регіоналів», хто брав участь у формулюванні постулатів Універсалу, пояснили нам, що «по суті там нічого не змінюється», дещо змінилася форма, щоб не розчаровувати виборця.

Азаров – права рука, Порошенко – ліва…

Про те, яким буде персональний склад кабінету, всі депутати скромно відмовчувалися. Кажуть, що першим віце-прем`єром буде Микола Азаров, а Петру Порошенкові дістанеться просте віце-прем`єрське крісло. Комуністам буцімто випало міністерство соціальної політики і ще – сім`ї, молодіжної політики і спорту.

У дамській кімнаті я радісно привітала народного депутата фракції «Регіонів» Олену Лукаш.

– Олено, як же ви з комуністами працювати будете, навіщо було з ними урядовими посадами розплачуватися?

– Віктор Федорович з ними, як і з усіма іншими, працюватиме до десятої ночі. Вони добре робитимуть свою роботу, - незворушно відповіла депутат, - А ми, як ви знаєте, не тільки комуністам поступилися. Ми важливими парламентськими комітетами теж поступилися, бо були готові до компромісів. А щодо ідеології, то у розв`язанні актуальних проблем неважливо, з якої ти прийшов фракції. Ось у нас в комітеті дуже дружно Онопенко з Киваловим працюють – і нічого.

Наступне питання торкалося нового формату коаліції.

– Коаліція вже сформована і діє, - пояснила Олена Леонідівна. - Зараз вноситимуться зміни до Регламенту, і в нас з`явиться коаліція в новому складі. Причому вноситимуться зміни до тексту коаліційної угоди. Саме для нормативного врегулювання наших домовленостей ми сподіваємося розглянути зміни до деяких статей Регламенту. Ми завжди виступали за можливість індивідуального членства в коаліції. Відповідно до статті 83 Конституції України, коаліція може складатися з групи депутатських фракцій, до якої входить більшість конституційного складу Верховної Ради. Депутат має право приєднуватися до коаліції. І багато депутатів з помаранчевих фракцій готові приєднатися до нас. Наша позиція не змінюється: коаліція – це об`єднання депутатських фракцій, до якого вступають окремі депутати. «Наша Україна» завжди виступала за неможливість індивідуального членства, ось сьогодні подивимося, наскільки вони послідовні.

За колаборацію з «Регіонами» НУ виключати з партії не буде Вячеслав Коваль, народний депутат, заступник голови фракції «Наша Україна» був одним з небагатьох «нашоукраїнцев», хто зважився цього дня щось коментувати.

– Я не скажу вам нічого нового, є документи про невходження в коаліцію з «Регіонами», їх ніхто не відміняв, - сказав Вячеслав Станіславович.

– А виключатимете з фракції депутатів, які увійдуть до нової коаліції на підставі індивідуального членства?

– Ні.

– Але ж це ж політично не зовсім чесно. Адже якщо бути послідовними, ви повинні або ухвалити рішення про входження своєї політичної сили або виключити інших за порушення фракційної дисципліни…

– Я ще не знаю, як ми вчинимо. No comment.

Дякувати й на тому.

Маша Міщенко