”Переформатування коаліції” затримує формування уряду

Верховна Рада України завтра, 4 серпня, розгляне питання затвердження кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем’єр-міністра і формування Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Олександр МОРОЗ на вечірньому засіданні парламенту.

Він сказав, що затвердження кандидатури В.ЯНУКОВИЧА не може відбутися зараз у зв’язку з процесом «переформатування коаліції». Спікер сказав, що ця процедура ще не завершена. (УНІАН: сьогодні, 3 серпня, лідери парламентських фракцій Партії регіонів і "Нашої України" підписали Меморандум про створення коаліції в новому форматі. До цього меморандуму ще мають приєднатися лідери інших фракцій.)

О.МОРОЗ також додав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО хоче прийти завтра до парламенту, «відбути свій обов’язок», взяти участь у процедурі затвердження кандидатури прем’єра і формування Кабінету Міністрів.