Щоб переформувати коаліцію, депутати переформатували Регламент

Верховна Рада України ухвалила Постанову ВР “Про внесення змін до статей 64 – 66 Регламенту Верховної Ради України”, якими дозволила проводити переформатування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цього документу (№1242) проголосували 259 з 290 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Цією постановою Верховна Рада України постановила внести до Регламенту ВР такі зміни:

статтю 64 доповнити новою частиною такого змісту: «4. У разі припинення діяльності коаліції чи укладання нового тексту коаліційної угоди до призначення Верховною Радою України на відповідні посади кандидатури, запропонованої цією коаліцією, внесена коаліцією пропозиція стосовно відповідної кандидатури не вважається відкликаною, якщо коаліцією в новому складі не прийнято іншого рішення»;

у статті 65: а) частину першу доповнити речення такого змісту: «У разі якщо депутатська фракція, що не є учасником коаліції, виявила бажання стати її учасником на умовах, відмінних від викладених у коаліційній угоді, за згодою коаліції всі її учасники укладають новий текст коаліційної угоди»; б) частину четверту викласти в такій редакції: «4. Не пізніш як через чотири дні після приєднання депутатської фракції до коаліції, виходу чи виключення депутатської фракції з коаліції або укладення коаліцією у новому складі нового тексту коаліційної угоди про це робиться повідомлення головуючим на пленарному засіданні. В цей же строк зазначене повідомлення публікується у газеті “Голос України” відповідно разом з персональним складом депутатської фракції, яка вийшла чи виключена із складу коаліції, або персональним збільшеним складом коаліції і новим текстом коаліційної угоди»;

статтю 66 доповнити новою частиною такого змісту: “3. Зміни у складі коаліції, у тому числі у зв’язку з виходом із неї однієї чи декількох депутатських фракцій, якщо при цьому склад коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення діяльності коаліції”.

Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, лідери парламентських фракцій Партії регіонів і "Нашої України" підписали Меморандум про створення коаліції в новому форматі. До цього меморандуму ще мають приєднатися лідери інших фракцій.

У зв’язку з процесом «переформатування коаліції» на завтра, 4 серпня, перенесено розгляд питання про затвердження кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посту прем’єр-міністра і формування Кабінету Міністрів України.