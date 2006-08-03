Костенко вважає рішення Ющенка “моральним ударом”

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що подання кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра - це “моральний удар по тих, хто стояв на Майдані".

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це Ю.КОСТЕНКО заявив, коментуючи рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА внести подання на призначення лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра України.

На думку Ю.КОСТЕНКА, "очікування Президента, що у такий спосіб він об`єднає Схід і Захід України, на практиці неможливо реалізувати". "У парламенті немає окремої національно-демократичної фракції, яка б збалансовувала проросійські пріоритети Партії регіонів, СПУ та КПУ. Тому і парламент, і уряд поступово згортатимуть і національні, і демократичні завоювання, яких вдалося досягти за останні 15 років", - прогнозує Ю.КОСТЕНКО.

Він нагадав про чітку позицію УНП щодо парламенту: "нинішній склад ВР не віддзеркалює інтересів переважної більшості громадян, а лише корпоративні інтереси невеликої їх частини – крупного капіталу", і "саме тому УНП чітко і послідовно вимагала розпуску цього складу парламенту".

"Ті, хто голосував на виборах за "Нашу Україну", керуючись тим, аби їхній голос не пропав, можуть втішитися: їх голос тепер працюватиме на розбудову кланової, олігархічної України. Ми попереджали виборців, що голосувати слід за ідею, за програму і за список, а не за гасла і гарні обіцянки", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він нагадав, що УНП – єдина правоцентристська сила, яка попереджала про це і під час виборів, і до останнього дня перед прийняттям рішення вимагала розпуску нинішнього складу Верховної Ради.