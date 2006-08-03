“Пора” відлучила Ющенка від Майдану

Громадянська партія “Пора” констатувала остаточне завершення романтичного періоду Помаранчевої революції. “Ми розпочинаємо нову політику”, - заявив член політради “Пори” Андрій Юсов під час проведення акції “прощання з Президентом” під стінами Секретаріату глави держави.

За словами А.Юсова, активісти “Пори” зібралися біля Секретаріату Президента, аби “попрощатися з Віктором Ющенком, який був символом демократичної боротьби, який ішов з гаслом “Бандитам тюрми!”

Як вважає А.Юсов, “учора Президент обрав один із двох можливих шляхів, який є неморальним, і тим зрадив усіх громадян, які стояли на Майдані”.

Він повідомив під час акції, що “Пора” згортає намети, оскільки всі дії партії були спрямована на те, “щоб Ющенко відчув моральну підтримку”. За словами А.Юсова “не Пора йде від Ющенка, а Ющенко пішов від Майдану”.

“Пора” підготувала “подарунки” для “нового” В.Ющенка, який, як гадає А.Юсов, “не має відношення до демократії”.

Серед “подарунків” для Президента – намети з Майдану, металеві діжки, мегафон, помаранчеві футболки, перев’язані чорною стрічкою. Активісти розчавлювали руками апельсини й кидали їх на купу “подарунків”.

Залишивши їх під стінами Секретаріату, представники “Пори” із жовтими прапорами, перев’язаними чорними стрічками, пішли згортати намети біля Верховної Ради.

У своїй заяві активісти “Пори” “заборонили” В.Ющенку “пояснюючи свої політичні кроки, посилатися на Майдан”.

Ольга Піцишин