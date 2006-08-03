Тимошенко не виключає можливості очолити Рахункову палату

Блок Юлії Тимошенко пропонуватиме свою кандидатуру на посаду голови Рахункової палати, якщо цю квоту віддадуть опозиції.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляє “Українська правда”.

“Якщо буде вакансія голови Рахункової палати, і її віддадуть опозиції, то ми скористаємося цією квотою", - сказала лідер БЮТ.

На запитання, чи буде Ю.ТИМОШЕНКО особисто претендувати на цю посаду, вона відповіла: "Не виключено".