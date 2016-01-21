Порошенко закликав МКЧХ активніше працювати для визволення заручників, в тому числі Сенцова і Савченко

Як повідомляє прес-служба глави держави, в ході щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі він провів зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером.

Порошенко високо оцінив ініціативу МКЧХ щодо створення координаційного механізму з пошуку осіб, які пропали безвісти в зв'язку з конфліктом на Донбасі, та допомогу, яку надає місія МКЧХ в Україні внутрішньо переміщеним особам з окупованого Криму, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Порошенко закликав Маурера активізувати зусилля МКЧХ для визволення всіх українських заручників - як перебувають на окупованих територіях, так і тих, які утримуються в Росії, зокрема, Олега Сенцова і Надії Савченко.

Президент України також наголосив на важливості позиції МКЧХ в питанні порушення прав людини в Криму щодо кримських татар.

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Маурер зазначив, що МКЧХ залишається надійним партнером у подоланні тих викликів, які стоять перед Україною. Він повідомив про наміри залучити на гуманітарну діяльність місії МКЧХ в 2016 році понад 64 мільйона доларів на додаток до майже 100 мільйонів доларів, які були витрачені на реалізацію проектів допомоги в Україні протягом 2014-2015 років.