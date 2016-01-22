Порошенко заявляє, що Росія не демонструє готовності виконувати Мінські угоди

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, під час розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом у Давосі основна увага була приділена безпековим питанням, імплементації Мінських угод.

«Ми дійшли згоди в тому, що Україна імплементувала значну частину Мінських угод, усе, що ми обіцяли», - заявив Порошенко.

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За словами президента, з російської сторони не було продемонстровано жодних позитивних зрушень, навіть у питанні безпеки.

«Ми погодились, що Україна демонструє прогрес, і ми вважаємо, що ключову роль відіграють усі 28 членів ЄС та безпосередньо учасники «нормандського формату» Німеччина та Франція та також наша трансатлантична солідарність, тому що США - це ключовий лідер у забезпеченні деескалації конфлікту, який використовує механізм санкцій як покарання за російську агресію», - додав Порошенко.

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«Санкції продовжені, тому що Росія не імплементувала Мінські угоди, зокрема низку головні пункти: виведення усіх іноземних військ з території України, повернення контролю над неконтрольованою частиною українсько-російського кордону, припинення вогню та звільнення заручників у співпраці з СММ ОБСЄ», - зауважив він, додавши, що, «на жаль, ми не маємо жодних позитивних змін цій ситуації».