Голосуй, не голосуй - буде Янукович
19:01, 03 серпня 2006Політика
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НУ голосуватиме у вільному режимі щодо кандидатури прем`єра
Фракція “Наша Україна” голосуватиме у вільному режимі щодо кандидатури на посаду прем`єр-міністра.
Про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.
За її словами, таке рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомляє прес-служба “Нашої України”.
Як повідомляв УНІАН, голосування за затвердження лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА заплановано провести завтра на ранковому засіданні Верховної Ради.
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