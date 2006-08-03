Голосуй, не голосуй - буде Янукович

Фракція “Наша Україна” голосуватиме у вільному режимі щодо кандидатури на посаду прем`єр-міністра.

Про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, таке рішення було прийнято на засіданні фракції, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, голосування за затвердження лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА заплановано провести завтра на ранковому засіданні Верховної Ради.